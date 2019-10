João Pedro Sousa e a questão Vaná: "Preferia contar com ele, mas concordo com o regulamento"

Guarda-redes está emprestado pelo FC Porto ao Famalicão e não pode defrontar os dragões no domingo.

Vaná é, por agora, a única baixa que o plantel do Famalicão tem para o jogo de domingo (17h30) no Dragão, diante do FC Porto. João Pedro Sousa, o treinador do líder do campeonato, abordou a ausência do brasileiro aproveitando, também, para falar dos regulamentos. "Eu preferia ter o Vaná, mas ele não pode ser utilizado. Sou da opinião que é um regulamento que está correto. Protegemos o jogador, protegemos a competição e o regulamento está bem como está", afirmou.

O brasileiro estreou-se pelos minhotos na semana passada, no jogo da Taça de Portugal em Lourosa, ficando ligado ao golo do empate de uma partida que terminou igualada a uma bola no final do prolongamento. Vaná calculou mal uma finta e permitiu que o Lourosa empatasse já no período de compensação do tempo regulamentar.

No entanto, Vaná foi decisivo nos penáltis, ao defender uma penalidade que daria a passagem ao Lourosa sendo que, depois, os famalicenses acabaram por conseguir o apuramento.