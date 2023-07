"Penetra e o Iván Jaime mostraram não estar em condições de jogar"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, após a eliminação na primeira eliminatória da Taça da Liga, na sequência de uma derrota frente ao Belenenses (2-3).

Eliminação: "Independentemente do jogo é uma derrota. É o primeiro fracasso da época no primeiro dia em que começa a época competitiva. A Taça da Liga é uma das provas que tínhamos ambições e acaba logo no primeiro dia".

Houve pontos positivos a retirar? "Gostei muito do que vi dos jogadores. Estiveram bem. Tivemos períodos bons e outros menos bons. No entanto, temos de melhorar bastante o plantel. Chamámos miúdos que fizeram poucos treinos connosco. No máximo temos 16 dias de treino até ao primeiro jogo em Braga. Não são 16 semanas. Temos de melhorar muito. Vamos ter três, quatro ou cinco jogos em que vamos ter muita dificuldade, tal como aconteceu na época passada".

Famalicão teve duas ausências de peso: "Sei que, como falei na antevisão, temos duas situações dentro do plantel que são o Penetra e o Iván Jaime que mostraram não estar em condições de jogar hoje. Penso que deverão deixar o plantel".

