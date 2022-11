João Pedro Sousa e a derrota com o Sporting: "Pena o golo ter vindo muito tarde"

Declarações de João Pedro Sousa, treinador famalicense, após o Famalicão-Sporting (1-2), partida relativa à 13.ª jornada da Liga Bwin.

Primeira parte do Famalicão deixou a desejar: "Antes disso, devo dizer que estou satisfeito com a forma como competimos e como terminámos alguns momentos do jogo. Não estou nada satisfeito com o resultado, obviamente. Na primeira parte tivemos dificuldades, tivemos de recuar no campo porque eles criaram dificuldades e não nos mostrámos confortáveis no jogo a partir de trás. Depois começámos a ser mais agressivos a partir do intervalo, começámos a subir linhas e acreditávamos que estávamos no jogo, mesmo a perder 2-0. Pena o golo ter vindo muito tarde".

Mudanças na segunda parte: "Sabemos que quando o Sporting tem o domínio do jogo, Porro e Matheus Reis tornam-se extremos. Colocámos ali um jogador quase com as características do Porro, que foi o [Francisco] Moura, e houve vezes em que conseguiu criar desequilíbrios. Mas a nossa ideia passava por fechar corredores. Os laterais do Sporting têm números de golos e assistências inacreditáveis".

Pausa para o Mundial: "Se olharmos para a perspetiva da Liga, sim vai ser importante. No entanto, fazer a pré-época sem competição é diferente desta pausa de agora. Vamos jogar [na Taça da Liga] para vencer os jogos e vamos trabalhar para melhorar bastante. Contamos este tempo para aparecermos melhores na segunda metade do campeonato".

Famalicão só tem dois pontos de vantagem sobre a zona de despromoção: "Primeiro, temos a noção de que estamos numa posição delicada. Segundo, temos capacidade e qualidade para sairmos dela. Depende do trabalho diário, os jogadores têm dado resposta mas somos nós que temos de sair desta situação".