João Pedro Sousa e a derrota com o Chaves: "Não vou dizer que é injusto..."

Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, após a derrota na receção ao Chaves, 1-2, na 31.ª jornada da Liga Bwin

Jogo difícil: "Já sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas penso que fizemos um bom jogo. Nos primeiros 35 minutos controlámos o jogo, chegámos inclusive a dominá-lo, tivemos algumas oportunidades. Concedemos uma oportunidade ao Chaves na primeira parte, mas penso que se percebia, pelos espaços que estávamos a ocupar, por onde circulávamos a bola e pelas vezes em que chegávamos ao segundo terço, que estávamos por cima. Nos últimos 10 minutos da primeira parte, sentimos alguma dificuldade nas zonas de pressão para recuperar. No entanto, conseguimos ao intervalo ajustar.

Segunda parte e fadiga: "Entrámos na segunda parte a controlar o jogo. Através da bola parada conseguimos chegar ao golo. No entanto, chegámos com menos frequência à baliza do Desportivo de Chaves, mas penso que o jogo estava controlado. Depois, há uma jogada que até começa na área do adversário, em que não conseguimos controlar a projeção do lateral e foi aí que começaram os nossos problemas, quando o Chaves começou a colocar mais homens no segundo terço. Surgiu o golo numa infelicidade também do Riccieli, em que a bola lhe bate na altura do remate. Aí sim, os jogadores já estavam a acusar alguma fadiga."

Objetivo era vencer: "Tínhamos pouco tempo para o segundo golo, porque o nosso objetivo era ganhar. Sentimos que poderíamos não conseguir devido ao cansaço. Ainda fizemos uma alteração. Metemos o segundo ponta de lança, no sentido de ainda pressionar ligeiramente em linhas mais subidas. Mas infelizmente sofremos a grande penalidade em cima dos 90 minutos. Não vou dizer que é injusto. Acaba por ser justo, porque o Chaves fez os dois golos. Nós tivemos algumas oportunidades e não fomos competentes nesse momento. E acabámos infelizmente por perder o jogo."

Luta pela Europa: "A diferença é grande, mas não vamos deixar de lutar. Jamais o iremos fazer. Independentemente da classificação, a nossa obrigação é lutar todos os jogos para vencer. Não queremos terminar a Liga nesta posição. Queremos voltar às vitórias. Essa é a nossa obrigação."