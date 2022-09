João Pedro Sousa deixa palavra a antecessor e fala do convite: "Extremamente fácil"

Declarações de João Pedro Sousa, de regresso ao comando técnico do Famalicão, e Miguel Ribeiro, presidente da SAD, na apresentação do treinador.

Convite: "De uma forma muito clara, quero deixar uma primeira palavra ao Rui Pedro Silva, é um colega e é um amigo. Quero deixar um abraço ao Rui. Foi extremamente fácil [aceitar], sempre me identifiquei com o clube, com as pessoas que trabalham no clube, com a cidade e com o projeto que nunca foi alterado. Continuam reunidas as condições para trabalhar no Famalicão. Encontrei ainda mais pessoas competentes no grupo de trabalho e com a mesma ambição para fazer crescer o clube. É uma situação que me motiva muito trabalhar no Famalicão."

Miguel Ribeiro, presidente da SAD

"Bem-vindo a casa, João Pedro Sousa. Boa sorte, conheces o clube, sabes o que pretendemos e esperamos recuperar a nossa filosofia assente no jogo e no jogador. Acreditamos que temos um grande plantel."