João Pedro Sousa deixa o comando técnico do Famalicão

Treinador não resiste a uma temporada abaixo do esperado e já se despediu do plantel.

A derrota com o Nacional, por 2-1, foi o último jogo do Famalicão com João Pedro Sousa como treinador. O técnico deixa o comando da equipa na sequência de uma temporada abaixo do esperado. João Pedro Sousa, aliás, já se despediu do plantel.

O treinador de 49 anos chegou ao clube na última temporada, uma caminhada de sucesso que terminou com o sexto lugar no campeonato, ficando às portas das competições europeias. 2020/21, todavia, tem sido bastante diferente: com um plantel onde poucos resistem da época anterior, ocupa atualmente o 16.º lugar da I Liga, com 14 pontos em 16 jornadas.

Curiosamente, João Pedro Sousa deixa o clube com 50 jogos realizados na I Liga, os mesmos de Abel Braga. Ficou, portanto, a um de se tornar o treinador com mais partidas no principal escalão no banco do Famalicão.