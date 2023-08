João Pedro Sousa: "Braga? Estamos perante um candidato ao título"

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, fez a antevisão do jogo de sexta-feira, em Braga, e elogiou a qualidade dos arsenalistas.

Braga: "É claro que vamos ter um desafio tremendo. Estamos perante um candidato ao título, um candidato a uma época forte e que tem uma ambição muito grande. O Braga iniciou uma época que foi preparada muito bem, logo no início da competição está praticamente na máxima força e percebeu-se que estão num momento muito bom com este jogo para a Champions (Backa Topola). Nós, para combater isto, temos de ter a nossa ambição, independentemente do contexto. Nunca abdicaremos da nossa forma de pensar e abordar o jogo e de disputar o jogo para fazer o melhor possível."

Reforços nas últimas semanas: "O número de jogadores foi crescendo, há jogadores que estão cá desde 3 de julho, vai fazer seis semanas, mas há um número de jogadores que chegaram, que vão ser importantes e são fases completamente distintas de trabalho, agora temos de dar informação aos jogadores que chegaram e tudo isto é complexo de fazer porque também não conhecemos os jogadores ao ponto de saber se estamos a ir pelo melhor caminho. No entanto, ainda estamos muito no início de um trabalho que vai ser longo."

Posições a reforçar: "Falei e mantenho o que disse, estava muito preocupado e continuo muito preocupado, não com a falta de jogadores, mas pelos timings que os jogadores iam chegar. Tenho três jogadores que treinaram na terça-feira, dois que começaram a treinar na semana anterior, cinco jogadores que, na teoria, serão muito importantes para o nosso jogo, mas será impossível colocar cinco jogadores nestas condições a jogar em Braga."