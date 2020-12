João Pedro Sousa avalia eliminação na Taça: "Um jogo entre o mau e o mediano"

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão

Treinador do Famalicão abordou o derrota sofrida, por 2-1, frente ao anfitrião Rio Ave, em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, admitindo a exibição insatisfatória e o defraudar de expectativas nesta época

Eliminação: "Um objetivo falhado. Fizemos um jogo intermitente, entre o mau e o mediano. Mesmo na altura em que estávamos a ser medianos, não conseguimos estabilizar. Entramos muito desconfiados, inseguros e nem conseguimos aproveitar alguma insegurança no adversário. E respondíamos a erros não forçados do Rio Ave com erros não forçados da nossa parte, o que originou o primeiro golo sofrido."

"Conseguimos, a espaços, entrar na estrutura do Rio Ave, na primeira e segunda fase do nosso processo ofensivo. Durante todo o jogo, não conseguimos ser objetivos e agressivos em zonas de finalização. A toada do jogo foi esta, contra uma equipa claramente competente e difícil. Mas há a consciência de que podíamos ter feito mais."

Produção maior: "Confesso que as expectativas eram de que estivéssemos já noutro patamar. Há uma série de questões que obrigaram que este processo não evoluísse da melhor forma: lesões, jogadores que chegaram tarde, covid... Por si só, já iria ser complicada a nova época. Com estas questões, ainda mais complicado ficou o processo. A responsabilidade está bem assente nas minhas palavras. Independentemente dos obstáculos, temos de ser mais consistentes."

"Na época passada, até às meias-finais., não encontramos um adversário tão difícil como o Rio Ave, que está de parabéns e a quem desejo a melhor sorte para a Taça de Portugal".