João Pedro Sousa: "As coisas estavam a correr tão mal que a minha ideia foi fechar o caminho da baliza"

Declarações de João Pedro Sousa após o Famalicão-Moreirense (0-0) da segunda jornada da I Liga

Sobre o resultado: "Desiludido porque a estratégia que eu tracei para o jogo não correu bem. Isso condicionou muito o nosso jogo. Começa tudo por aí. Claro que depois faltou dinâmica, criatividade, agressividade, velocidade. Mas partiu tudo de um plano que não correu bem. E por outro lado encontrámos uma equipa forte, organizada. Não conseguimos desmontar os problemas que o Moreirense nos apresentou, bem pelo contrário. Na primeira parte, quem nos criou os problemas foi o Moreirense. E não encontrámos solução para resolver essas dificuldades defensivas e ofensivas."

A expulsão: "A agravar isto vem a expulsão na parte final da primeira parte. Mas se calhar foi isso que nos salvou o jogo e o ponto. As coisas estavam a correr tão mal que a minha ideia foi fechar o caminho da baliza e acabámos por somar um ponto. Aí estou contente porque conseguimos somar um ponto. Ainda faltam rotinas, os jogadores e os treinadores têm de se conhecer, é uma situação normal. Não foi por garantir uma vitória na primeira jornada que a segunda ia correr bem."

A primeira bola: "Comecei a dar "feedback" para dentro de campo porque estávamos com dificuldades em recuperar a bola para sermos eficazes a atacar. Depois de ganhar a primeira bola, perdíamos constantemente a segunda e tentei corrigir o posicionamento, baixando um pouco o Henrique. A segunda linha de médios nunca conseguiu sair e a saída foi sempre pouco organizada. Eu ia colocar o Gustavo Sá para nos ajudar a ter mais bola, para ficarmos mais confortáveis, e a expulsão obrigou-nos a pensar o jogo de forma diferente."

Prioridade: "Com a expulsão, a prioridade passou a ser defender os caminhos da baliza e tentar uma transição rápida. Aí fomos eficazes e fomos melhor defensivamente com dez do que com onze. Estou triste pelo jogo e a estratégia que fui eu que escolhi e não resultou".