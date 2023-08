João Pedro Sousa após bater o Braga: "Vamos a qualquer lado para ganhar"

Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, após o triunfo na estreia em casa do Braga (2-1)

Análise ao jogo: "Foi um jogo muito difícil. Entrámos bem, mas o Braga condicionou muito. Tivemos dificuldades na construção e não chegámos muito ao último terço. Mas fomos equilibrando, o Braga marca de bola parada e depois tem a oportunidade da barra, mas com o desenrolar do jogo fomos subindo no terreno, jogando mais perto da baliza do Braga. A nossa segunda parte foi muito boa, melhor que o Braga, só lhes permitimos uma oportunidade."

Entrada de Aranda decisiva: "Decisivos foram todos. A alteração correu bem, pela mudança de sistema e pelas caraterísticas dos jogadores. Ao mudar pelo Óscar Aranda, que joga entrelinhas... mas só conseguiu isso porque o Alex fez trabalho tremendo enquanto esteve em campo. Mesmo sofrendo primeiro, como dissemos viemos aqui para disputar o jogo e o resultado e foi o que aconteceu. Ganhámos."

Metas: "Tento fazer análises realistas. Mas não implica que não tenhamos a ambição de ir a qualquer lado para ganhar. Seja contra quem for vamos estar preparados para lutar. Temos problemas, eu sei, mas sei que os vou resolver. Prometo é que esta atitude vai sempre existir. Com o trabalho as coisas vão correr melhor que na época passada."