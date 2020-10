João Pedro Sousa frisa que ainda conta com Toni Martínez

Guimarães, 31/08/2020 - O Futebol Clube de Famalicão treinou esta manhã no campo de treinos, anexo ao Estádio Municipal de Famalicão. João Pedro Sousa ; Toni Martinez (Miguel Pereira/Global Imagens)

Avançado espanhol, de 23 anos, é um dos alvos do FC Porto para reforçar o plantel às ordens de Sérgio Conceição

O técnico famalicense João Pedro Sousa foi esta sexta-feira questionada acerca da inclusão do avançado Toni Martínez - futuro reforço do FC Porto - na convocatória para o próximo embate com o Rio Ave, frisando que o atleta espanhol continua disponível.

"Mantém-se o mesmo cenário e é jogador do Famalicão. Enquanto assim for, é um jogador que pode ser utilizado, afirmou João Pedro Sousa, durante a conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com os vila-condenses.

Conforme O JOGO noticiou na edição desta sexta-feira, o avançado espanhol Toni Martínez vai reforçar, a troco de 3,5 milhões de euros, o plantel treinado por Sérgio Conceição, tendo já à espera um contrato com a duração de cinco temporadas.

O acordo entre dragões e famalicenses foi alcançado na passada quinta-feira e a oficialização da transferência vai ser feita após o FC Porto defrontar o Marítimo, um desafio relativo à terceira jornada da I Liga.