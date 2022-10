João Pedro Sousa admite "momento difícil" mas frisa: "Vamos dar a volta"

O Famalicão joga esta segunda-feira, às 20h15, com o Arouca, numa partida da nona jornada da Liga Bwin.

O treinador do Famalicão admitiu este domingo que a equipa está "numa posição difícil", mas assegurou que o grupo "vai dar a volta", na véspera do jogo com o Arouca, da nona jornada da Liga Bwin.

João Pedro Sousa, que começou a sua segunda passagem pelo Famalicão com uma goleada sobre o Boavista (4-0), na última jornada, garantiu que a equipa ainda está bem consciente das dificuldades.

"Há sempre trabalho a fazer em termos mentais, mas é preciso ter consciência do que é preciso fazer para darmos a volta à situação, porque ainda não demos a volta a nada. Continuamos conscientes de que estamos numa posição difícil, mas somos ambiciosos e acreditamos que, com trabalho emocional, tático, técnico e físico, vamos dar a volta", frisou o técnico em conferência de imprensa.

Sobre o adversário, o treinador famalicense mostrou-se preparado para o desafio.

"O Arouca é um adversário que tem feito jogos interessantes, é uma equipa muito competitiva. Independentemente do sistema em que possam jogar, o ADN é sempre o mesmo. Têm um corredor central equilibrado com e sem bola e os resultados dos últimos jogos têm sido equilibrados. Vamos ter desafios táticos exigentes para nós, mas estamos preparados", afirmou.

O Famalicão, em 15.º lugar, com sete pontos, joga esta segunda-feira, às 20h15, com o Arouca, em 12.º, com nove, numa partida da nona jornada da Liga Bwin, que será arbitrada por André Narciso, da associação de Setúbal.