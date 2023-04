João Pedro Sousa: a gestão a pensar no FC Porto e uma garantia

Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, após a derrota por 2-1 frente ao Sporting, em Alvalade, na 30ª jornada da Liga Bwin

Análise: "Fizemos um bom trabalho, fizemos uma primeira parte muito boa. Essencialmente não permitimos, e isso era muito importante, que o Sporting dominasse o jogo. Queríamos levar o jogo para zonas que puséssemos o Sporting de alguma forma desconfortável. Tivemos algumas aproximações, permitimos poucas situações junto da nossa área e da nossa baliza. Infelizmente surge o primeiro golo, que poderia ser evitado. Podíamos ter decidido melhor. De resto o jogo foi repartido. Na segunda parte não controlámos tão bem o jogo. O jogo também ficou, de alguma forma, um pouco mais, não digo caótico, se calhar é um bocadinho exagerado, mas um jogo com mais espaços, com mais oportunidades junto da bossa baliza, mas também tivemos a possibilidade de chegar algumas vezes e algumas oportunidades para finalizar. E infelizmente também no segundo golo, com uma perda de bola, que nos colocou numa situação difícil, com dois golos de diferença. Reduzimos, mas não conseguimos chegar ao empate, infelizmente. Era o nosso objetivo. Comprometemo-nos a vir jogar aqui com o intuito de disputar o jogo, tentar trazer no mínimo um ponto, mas queríamos vencer para manter a nossa classificação da jornada passada. Percebemos durante o jogo que com dois golos de diferença seria muito difícil, fomos à procura do empate, infelizmente não conseguimos, mas também, estávamos a jogar com uma equipa muito forte e que esteve muito bem."

Oito mudanças no onze: "Sim, houve mudanças, não foi só exclusivamente a pensar na Taça. Temos um plantel que trabalha todas as semanas, jogadores que têm poucos minutos, como o Martin. O Penetra não pode jogar por castigo, mas disse na antevisão do jogo que confiava plenamente no Martin, confiança total. Jogar o Penetra ou o Martin para mim é rigorosamente a mesma coisa, apesar de serem jogadores de características diferentes. Sabia que o Martin ia dar uma resposta muito boa. Foi uma gestão, mas também sabia que ia trazer coisas positivas. Mais frescura e soluções diferentes, tendo em conta as características. Foi o que aconteceu. Poupámos um ou outro jogador, mas a equipa manteve-se competitiva. Isso é que é importante: mudámos, mas continuámos competitivos."

Famalicão pode fazer algo mais no Dragão para tentar chegar ao Jamor? "Tendo em conta a gestão, é precisamente a ideia. Não vamos desistir. É um jogo demasiado importante para o clube, para a cidade e para nós. Mas, independentemente do resultado da primeira mão, nós sabíamos que tínhamos essa responsabilidade. Estou muito orgulhoso do trabalho dos jogadores. Vamos continuar a lutar pelo melhor para nós."