João Neto: o mais jovem de sempre do Famalicão a atuar na I Liga

Médio-ofensivo é o jogador mais novo de sempre a atuar pelos minhotos no campeonato

João Neto tornou-se no jogador mais jovem de sempre do Famalicão a atuar na I Liga. O médio-ofensivo, de 17 anos, foi lançado por João Pedro Sousa no empate (2-2) com o Sporting e suplantou a anterior marca de Tiago, quando o antigo médio-defensivo debutou com 18 anos no campeonato, em 1993/94.

Apostar na juventude é o que o Famalicão mais tem feito desde que regressou ao primeiro escalão, mas nunca João Pedro Sousa tinha ido tão longe. Na temporada passada, o mais jovem a ser lançado foi Nehuén Pérez, então com 19 anos e um mês, a mesma idade do guarda-redes Luiz Júnior (19 anos e dez meses), estreado esta época. Contratado aos sub-17 do Braga em 2019/20, João Neto cedo foi apresentado como uma grande promessa aos olhos da SAD.

Apesar de não ter sido opção na primeira equipa, e de ter terminado o ano com dois jogos nos sub-19 e 16 nos sub-23, João Neto treinou sempre com o plantel principal, por vontade do treinador. Na presente temporada, uma lesão adiou a estreia que aconteceu frente a um grande. Neto teve sete passes certos em nove, fez duas intersecções, recuperou uma bola no meio-campo do adversário, perdeu os dois duelos que disputou e teve 34 por cento de ações bem sucedidas.