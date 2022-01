João Carlos Teixeira está perto do regresso ao futebol português

João Carlos Teixeira não foi feliz no Feyenoord

Médio alinha no Feyenoord, dos Países Baixos.

João Carlos Teixeira está prestes a regressar a Portugal para reforçar o Famalicão, escreve o portal neerlandês Voetbal International.

O médio-ofensivo, 29 anos, mudou-se para o Feyenoord na época anterior, depois de dois anos ao serviço do V. Guimarães. Nos Países Baixos pouco foi utilizado e esta temporada participou, apenas, em dois jogos.

Formado no CD Lago, Braga e Sporting, João Carlos Teixeira representou o Liverpool, Brighton, FC Porto e Braga, antes de chegar ao V. Guimarães.

O negócio será feito a custo zero, com o criativo a desvincular-se do Feyenoord.

Este poderá ser o terceiro reforço contratado no mercado de janeiro pelo "Fama", juntando-se ao lateral-esquerdo Ivan Dolcek (Hadjuk Split) e ao avançado Junior Kadile (Rennes).