João Carlos Teixeira: o gosto pelos filmes Madagáscar e os arrepios com Anfield

João Carlos Teixeira foi reforço de inverno do Famalicão

Médio do Famalicão foi o protagonista de um vídeo com 90 segundos feito pelo clube.

João Carlos Teixeira, médio do Famalicão contratado em janeiro que pegou de estaca nos minhotos, pelos quais leva dois golos e três assistências, respondeu a uma série de perguntas feitas pelo clube e mostrou um lado menos conhecido do jogador.

Entre as revelações, destaca-se o gosto pela série de filmes de animação Madagáscar e um ex- FC Porto nomeado como ídolo. Confira as respostas.

Roterdão ou Liverpool? Liverpool.

Desenhos animados que vê? Madagáscar.

Melhor golo da carreira? No Brighton, peguei na bola no meio-campo, passei por dois ou três e rematei.

O ídolo? Deco.

Azul ou branco? Branco.

Série favorita? Suits.

Comida que não resiste? Bacalhau.

O amor da minha vida? A minha filha.

Golo ao Moreirense ou Tondela? Tondela.

Anfield numa palavra: arrepios.

O maior defeito? Ser chato.

Jogador com quem se dá melhor no plantel: Pêpê e Diogo Figueiras, porque já os conhecia.

Mais bem dispostos do plantel: Cádiz e Bruno Rodrigues.

Assistência ou golo? Golo.

Que três desejos pediria? Acabar com a guerra, a fome e que estivesse todos os dias 20 graus, pelo menos.