João Carlos Teixeira brilha no Famalicão e está perto de recorde

Médio somou a terceira assistência da temporada, frente ao Vizela, e em sete jogos está a um passe para golo de igualar a melhor marca da carreira.

João Carlos Teixeira veio com tudo no regresso a Portugal e continua a ser influente na retoma do Famalicão na Liga Bwin. O médio-ofensivo, 29 anos, reforço de janeiro depois de ter rescindido com o Feyenoord (Países Baixos), somou a terceira assistência em sete jogos no empate (1-1), em Vizela, e está a um passe para golo de igualar o melhor registo da carreira, alcançado precisamente na temporada passada, quando se mudou para os neerlandeses, com quatro assistências em 22 jogos, e no Brighton (Inglaterra), em 2014/15, mas em 35 partidas.

Além do mais, o criativo também já apontou dois golos. Voltando ao capítulo das assistências, tem, ainda, mais sete encontros para poder, no mínimo, imitar o máximo verificado noutros anos. Em fevereiro, após um triunfo (5-0) com o Moreirense, no qual fez um golo, duas assistências e foi a figura da partida, recebeu elogios do treinador Rui Pedro Silva.

"Já o conheço muito bem, desde o tempo que saiu do Liverpool para o FC Porto. Forçámos a contratação dele, a SAD também reconheceu essa importância e o João tem sido fundamental", reconheceu o técnico, que já se tinha cruzado com o médio, quando era adjunto de Nuno Espírito Santo no FC Porto, em 2016/17.