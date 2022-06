João Carlos Teixeira a caminho do Catar

O internacional sub-21 português defendeu nos últimos seis meses as cores do clube famalicense, contribuindo decisivamente para o 9.º lugar no campeonato. O jogador viajou ontem para o Médio Oriente e, a concretizar-se a transferência para o Umm-Salal, esta será a sua terceira experiência no estrangeiro, depois de Inglaterra e Países Baixos.

João Carlos Teixeira deverá ser oficializado como reforço do Umm-Salal, do Catar, nas próximas horas. O médio, de 29 anos, que está em final de contrato com o Famalicão, viajou ontem para o Médio Oriente a fim de concluir as negociações com o clube local e assinar um contrato válido por duas épocas.

A concretizar-se a mudança de ares, conforme as expectativas, esta constituirá a terceira experiência do jogador além-fronteiras, depois das registadas nas passagens por Inglaterra (Liverpool, Brentford e Brighton) e Países Baixos (Feyenoord).

Natural de Braga, João Carlos Teixeira iniciou a formação no emblema bracarense e concluiu-a no Sporting, antes de se transferir para a cidade dos Beatles. Posteriormente, o futebolista regressou a Portugal e representou FC Porto, Braga e V. Guimarães antes de se deixar seduzir pelo futebol neerlandês. E voltou a emigrar.

Mas, época e meia depois, retornou a Portugal e nos últimos seis meses defendeu as cores dos Famalicão, contribuindo, com dois golos e três assistências nos onze jogos que disputou, sempre como titular, para a inversão da tendência negativa que em determinada fase do campeonato se registava. E para concluir a Liga no 9.º lugar.