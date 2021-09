Ivo Vieira: "Temos jogadores maduros, mas a equipa precisa de sentir momentos do jogo"

Declarações do treinador do Famalicão em reação ao empate a dois golos (2-2) na visita ao Moreirense, num jogo relativo à quinta jornada da Liga Bwin

Crescimento: "Vem de resultados positivos e da soma de pontos para subir na tabela. Isso faz com que os jogadores possam crescer a nível individual e coletivo. Estamos identificados com o processo, mas precisamos de mais algum tempo para mecanizarmos o que queremos para o jogo. Normalmente, temos alguns erros. Só há pouco tempo é que ficou consolidado o que vai ser o Famalicão nesta época. Empatar fora não é mau resultado, mas não era o que queríamos, nem de longe nem de perto. Se houvesse alguma equipa a levar os três pontos, seria o Famalicão, pela qualidade de jogo. Tivemos dificuldades nas bolas paradas. Temos uma panóplia de juventude que precisa de entender os momentos do jogo."

Recuar no campo: "Em muitos momentos do jogo, tivemos de baixar as linhas. O Iván Jaime gosta de ter bola e teve necessidade de baixar muitas vezes para pegar nela. Isso foi retificado no início da segunda parte. Os espaços surgem consoante o que os adversários fazem, trabalhámos muito para nos colocarmos em vantagem."

Risco: Quando uma equipa quer ganhar, mete muita gente na frente. Atacámos no final e a equipa partiu-se. Não falhámos no final por questões psicológicas ou físicas. Poderíamos ter tomado melhores decisões."

Dois golos de Banza: "O Simon tem uma semana de trabalho connosco. É um jogador que se vai identificar com o processo. Não acredito muito em varinhas de condão, nem em olhar para o céu. Se olharmos para estes jogadores individualmente, não é fácil encontrar melhor. Temos alguns jogadores com maturidade, como os laterais, mas a equipa precisa de sentir os momentos do jogo."