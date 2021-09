Ivo Vieira: "Temos de evitar exageros com a bola a privilegiar o jogo com os colegas"

Declarações do treinador Ivo Vieira no final do encontro Famalicão-Marítimo (0-0), da sexta jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Este é um resultado que penaliza bastante o que os meus jogadores fizeram. Lutámos e trabalhámos muito para ter outro resultado, mas estamos conscientes do que podemos fazer mais.

Ausência de vitórias: "É uma realidade, a equipa tem necessidade vencer para se soltar e crescer no seu processo de jogo. Hoje, não fizemos uma grande exibição, mas fomos a equipa que criou mais oportunidades e que não permitiu que, na segunda parte, o Marítimo não chegasse à nossa baliza. Acreditamos que a vitória vai aparecer e dar um clique em termos de qualidade e resultados. Falta-nos ainda alguma consistência, que vamos conseguir com o desenrolar dos jogos.

Individual: "Quando não se ganha, surge alguma ansiedade para esse resultado surgir no imediato. Hoje, queríamos muito ganhar, mas não tivemos a melhor abordagem em alguns lances. Tenho atletas que individualmente são muito bons, mas têm de perceber a dinâmica do jogo. Quando eles tiverem esses processos coletivos, vamos retirar frutos disso. Temos de evitar exageros com a bola a privilegiar o jogo com os colegas."

O penálti é o momento do jogo: "O momento de jogo são as minhas decisões. Tenho a certeza de que nesse lance os jogadores queriam dar a vitória aos adeptos. Não vamos carregar num jogador esse momento, todos nós errámos. Noutras alturas, na época passada, o mesmo atleta [Ivo Rodrigues] concretizou e deu resultados importantes à equipa. Quando tivermos mais confiança as coisas vão correr de forma natural".