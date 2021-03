Ivo Vieira sobre o Famalicão: "Fazer promessas é fácil, cumprir é um desafio"

Ivo Vieira, treinador do Famalicão

Treinador orientou esta tarde o primeiro treino no Famalicão e no final prestou declarações aos meios do clube

Primeiro dia: "Sinto que fui muito bem recebido e num contexto familiar, espero que possamos transportar esta união e família para os famalicenses, que são a verdadeira essência do clube e que lutam todos os dias por nós. Fazer promessas é fácil, cumprir é um desafio, mas estamos aqui para trabalhar e conseguir o grande objetivo do Famalicão que passa por sair de uma situação menos favorável, mas os grandes desafios fazem os grandes homens e as grandes estruturas. "

Responsabilidades: "O Famalicão é um clube ímpar, com uma massa fervorosa e presente, lembro-me dos tempos do Famalicão na II Liga e os adeptos estiveram sempre com a cidade e o clube e é isso que vamos procurar fazer em benefício da equipa. A partir de hoje, aqui não há responsabilidades aos adeptos, à Direção ou ao clube, o único responsável pelo que vai acontecer chama-se Ivo Vieira pois acredito nas minhas capacidades e na estrutura e acredito que os objetivos vão ser conseguidos. Quando digo que a responsabilidade vai ser minha é porque os jogadores vão jogar da forma que eu quero, eu vou ser o orientador de recursos humanos e eu é que tenho que ser o grande responsável. A mim só não cabe tê-la, como assumi-la. Estou aqui para lutar pelo desafio, espero o apoio de todos os famalicenses e quero que todos lutemos para o nosso grande objetivo. Só assim conseguiremos o nosso grande objetivo."