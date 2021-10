Ivo Vieira sem muita fé para a última jornada: "Não tenho grandes expectativas"

Declarações de Ivo Vieira, treinador do Famalicão, após a derrota com o Sporting (2-1), esta terça-feira, no estádio Alvalade, a contar pela segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Análise da partida: "Dois golos do Sporting, um do Famalicão. O Sporting neste momento está em vantagem no objetivo de chegar à final four."

O que disse ao intervalo: "Pedimos para fazer o que não fizeram na primeira. Na primeira parte, nitidamente nós testámos uma estratégia com o bloco médio alto, em que fechávamos as linhas de passe ao Sporting, que estava a procurar a profundidade. Acho que eles não nos criaram problemas, tiveram muitas bolas pelos três centrais, mas no último terço praticamente não nos criou problema na primeira parte. A estratégia estava montada. A estratégia que trazíamos para cá era ter mais bola e foi isso que a equipa não conseguiu fazer na primeira parte. Nem a transição. Na segunda parte, alterei três jogadores para tentar ter mais bola, porque sem atacar não se consegue ganhar jogos. Na segunda parte, a equipa apareceu melhor. Acabámos por marcar o segundo golo, mas não foi validado. O resultado aceita-se por aquilo que aconteceu."

Adeptos: "Uma palavra para os nossos adeptos que fizeram uma viagem e estiveram aqui novamente a apoiar como fazem sempre. É fundamental virar a bateria para aquilo que é o campeonato. Temos de valorizar muito todas as outras competições e é nosso objetivo melhorar no campeonato."

Final Four: "Não gosto muito de conquistar algo quando depende dos outros. Eu gosto de conquistas feitas, no bom sentido, por aquilo que a equipa faz. E essa conquista, que não era troféu nenhum, mas era um objetivo da passagem para a final four, passava por ganhar o jogo e na pior das hipóteses empatar, levando essa esperança que seria mais viável. Agora, pela diferença de golos que havia do jogo anterior... De resto não tenho grandes expectativas. Penso muito na minha equipa e não desejo o resultado dos outros, desejo que a minha equipa ganhe, não aconteceu e estamos em desvantagem neste momento."