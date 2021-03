Ivo Vieira: "Se conseguíssemos somar seis pontos num jogo era maravilhoso"

Ivo Vieira, treinador do Famalicão

Redação com Lusa

Treinador do Famalicão vinca necessidade de vencer na Madeira para obter mais conforto na classificação.

O treinador do Famalicão, Ivo Vieira, destacou esta sexta-feira a necessidade de conquistar pontos frente ao Marítimo, em jogo da 24.ª jornada da Liga NOS, marcado para domingo (17h30) e garantiu que a equipa minhota vai à Madeira para vencer.

O técnico dos famalicenses admitiu, em conferência de imprensa de antevisão da partida, que vão encontrar grandes dificuldades no jogo, uma vez que o Marítimo também está numa posição pouco confortável, ainda assim salientou que o importante é o que o Famalicão poderá fazer. Ivo Vieira garantiu ainda que, "infelizmente", neste jogo não estará em causa mais do que a conquista de três pontos.

"Era fantástico se fosse para além dos três pontos. Se conseguíssemos somar seis num jogo era maravilhoso. Infelizmente os jogos valem três pontos por vitória. É o nosso foco principal conseguir obter esses três pontos. Tal como o nosso adversário, somos duas equipas com necessidade de pontos. Obviamente que o Marítimo, jogando em casa, vai fazer tudo por somar pontos. O Famalicão tem que correr atrás daquilo que acredita, com caráter, com dedicação, acreditando muito no que podemos fazer", disse.

O treinador garantiu também que não olha para a tabela classificativa e salientou que só o fará quando a equipa conseguir fazer algo para sair do lugar que ocupa.

"Estamos inclinados para olhar para tudo o que fazemos a cada jogo. Em todos os jogos irá haver uma luta saudável para conquistar os pontos. Nós, independentemente da posição em que estamos, mesmo que estivéssemos mais acima, o objetivo seria sempre esse. A importância é disputá-lo para ganhar e este não foge à regra. Estamos muito focados no que podemos fazer no jogo e só iremos olhar para a tabela quando conseguirmos fazer alguma coisa no jogo para alterar essa mesma posição", salientou.

Ivo Vieira explicou a importância de ter feito um bom jogo na jornada passada, frente ao Sporting de Braga.

"Quando se consegue algo positivo a semana é mais alegre, com mais autoestima, com os jogadores a acreditar no que pode acontecer. É um processo natural em qualquer equipa", disse.

O técnico do Famalicão mostrou-se atento ao desempenho do Marítimo, mas reforçou que o foco está principalmente no que os seus jogadores poderão fazer.

"Independentemente de ser o Marítimo, de estar próximo de nós, o importante é o Famalicão conseguir fazer o seu. Não vale a pena olhar para o que os outros fazem sem fazermos o nosso. O objetivo principal é conquistar os três pontos. Vamos lutar por esse objetivo até à exaustão e até ao último minuto", finalizou.