Ivo Vieira: "Derrota injusto, fizemos mais quando estivemos com menos um jogador"

Declarações do treinador do Famalicão em reação à derrota (2-3) frente ao Tondela, em jogo da sétima ronda da Liga Bwin, prova na qual a equipa continua sem triunfar

Expulsão ajuda a justificar derrota: "Nem por isso. A primeira parte foi equilibrada e dominada a espaços pelo Tondela. Lutamos pelo resultado, tivemos momentos bons e, na segunda parte, com menos um, o Tondela não criava oportunidades de golo, mesmo com muita gente na frente. Fizemos o 2-1 a jogar com menos um, tivemos chance para fazer o 3-1 mais do que uma vez e consentimos um golo de canto direto, deixando em causa o que a equipa fez até então. Não acho que o resultado seja justo. Fomos a equipa que criou mais situações de golo."

Últimos golos do Tondela: "Os jogadores cometem erros, como treinador sou o principal responsável, provavelmente fui quem mais errou, na montagem da estratégia. Assumo essa responsabilidade. Os jogadores não têm a ver com isso. Se fizessem tudo perfeito, provavelmente estavam noutro nível. Alguns deles poderão chegar, mas têm que passar por este processo. É normal errar durante o jogo. Há que trabalhar para errar menos. O sucesso depende disso."

Passo atrás: "Em termos pontuais, sim. Não subimos na tabela. Pela primeira parte da equipa, ficamos aquém a jogar 11 contra 11. Fizemos mais quando estivemos com menos um jogador. Mais do que a qualidade, foi o crer que puseram que permitiu à equipa crescer. Trouxe mais responsabilidade. Jogar 45 minutos com menos um não é uma tarefa fácil. Os jogadores bateram-se, estavam confortáveis com menos um e conseguiram dominar a espaços. É um passo atrás, mas temos esperança que os jogadores vão amadurecer o mais rápido possível e dar outra resposta."