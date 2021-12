Ivo Vieira: "Que Benfica podemos esperar? O que está do outro lado não controlámos..."

Ivo Vieira, treinador do Famalicão

Treinador fez a antevisão do jogo de domingo, em casa, com o Benfica

Ambiente de uma equipa que vem de duas derrotas: "Acima de tudo, um ambiente saudável, conscientes e com o conhecimento natural do que temos que fazer mais e melhor. O meu trabalho é motivar e alavancar os atletas, para que possamos ter outro tipo de resultados, independentemente de ser o Benfica ou outro adversário qualquer, temos é que pensar em nós, ir à procura de pontos e jogar para ganhar. Será um adversário difícil, sabemos disso, mas temos que acreditar e lutar.

Benfica: "É como todos os outros, não há jogos fáceis, o Benfica quer ser campeão, mas temos consciência que podemos fazer mais, não vimos de um bom momento, mas o meu trabalho é alterar isso para que a equipa possa ser melhor e mais competitiva. Acreditamos muito no nosso potencial, houve momentos em que as coisas não correram tão bem, mas podemos fazer melhor."

Alterações no onze: "Gosto de falar verdade e sobre a realidade. É um facto que os dois últimos jogos não nos correram bem, perdemos por números expressivos, não tivemos um bom comportamento, mas sabemos que podemos fazer coisas diferentes. Temos que procurar fazer mais, somos capazes de ser melhor, vamos procurar ser competentes, competitivos e acreditar no que podemos fazer."

Diferença de atitude nos jogos com os grandes e os restantes: "Os nossos jogadores querem ganhar, são jogos diferentes, a motivação sobrepõem-se aos jogos com equipas médias, é algo natural, temos mais que controlar os jogadores emocionalmente do que os motivar."

Campeonato irregular: "Após um momento muito bom em qualquer ser humano, pode vir um momento menos conseguido. Agora queremos um momento muito bom. As equipas têm fases boas e menos boas, esta foi uma fase menos boa. Queremos dar a volta a isso."

Que Benfica esperar? "Espero um Famalicão muito focado no jogo, a poder dar qualidade no jogo, a dar intensidade e o que está do outro lado não conseguimos controlar."