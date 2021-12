Ivo Vieira: "No momento era mais importante somar pontos do que propriamente jogar bem"

Declarações de Ivo Vieira, treinador do Famalicão, após o empate na visita ao Estoril (2-2), esta sexta-feira à noite, em jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga Bwin.

Análise do empate: "Um resultado saboroso seria somar os três pontos, era esse o nosso intuito. Obviamente hoje viemos com uma estratégia um pouco diferente para estancar aquilo que era um momento menos bom da equipa. Era fundamental ganhar o jogo ou no mínimo empatar, foi isso que conseguimos depois de estar em vantagem com mérito para aquilo que foi a nossa estratégia."

Um ponto somado e comemorado: "Conseguimos estar em vantagem. Neste momento, o que necessitávamos era no mínimo pontuar ou somar os três pontos para tentar que a equipa saia de uma situação menos ruim em termos de resultados. Era o grande objetivo. É preciso dar o primeiro passo depois de uma fase menos boa. Demos um pequeno passo, poderíamos ter dado um maior. Aquilo que fizemos na segunda parte, a equipa quis mais, foi mais concentrada, permitiu algum espaço ao Estoril, mas em linhas afastadas da baliza. Não me lembro do guarda-redes do Famalicão fazer uma defesa na segunda parte, embora o Estoril tivesse tido a bola por algum tempo, e nós no momento em que estamos era mais importante somar pontos do que propriamente jogar bem. Sabemos que quando as coisas não acontecem em termos de resultados, a equipa fica desconfortável naquilo que é a qualidade do seu jogo. Hoje foi um objetivo mínimo conseguido. O grande objetivo era ganhar, nitidamente, porque precisamos e vamos em busca disto na próxima semana."

Após três derrotas: "No início tivemos um bom comportamento. O Estoril é uma equipa que está a fazer um bom campeonato, muito competente, com muito mérito, muito bem orientada. Optamos por uma organização defensiva um pouco diferente, quando tínhamos a bola alterávamos só com os dois centrais, mas os dois golos a faltar três minutos para o intervalo pôs em causa a nossa estratégia e objetivo de jogo. Ainda estamos aquém do que podemos fazer."

Mais pragmático: "A posição na tabela dita esse comportamento. Obviamente que eu gosto que a equipa jogue bem, é uma forma de jogar que defendo, mas neste momento é mais importante o resultado do que jogar bem. Não faz sentido nenhum jogar bem e não somar pontos. Aconteceu algumas vezes, outras não. Hoje a prioridade era somar pontos. Quando não se está confortável o jogar bem é secundário. Temos que conquistar esse espaço através de pontos para depois fazer a junção das duas coisas.