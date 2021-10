Ivo Vieira: "Não vou agora desejar que o Sporting perca com o Penafiel"

Declarações de Ivo Vieira na sala de imprensa após a derrota (2-1) em casa do Sporting, para a Taça da Liga.

Contas difíceis: "Agora está nas mãos do Sporting a possibilidade de atingir a final four. Tínhamos de ganhar e não ganhámos. Hoje foi nítido que estivemos no jogo até ao fim. Fora o golo aos oito minutos, não me lembro de outra oportunidade que o Sporting tenha tido. A diferença é que não fomos tão perigosos com bola. Na segunda parte fizemos o golo tardiamente. Entrámos no jogo. Na segunda parte, em termos de organização defensiva, a equipa teve um comportamento adequado."

Eficácia: "O Famalicão só tem uma cara. Tem é resultados diferentes nas Taças e no campeonato, onde não tem tido a felicidade de converter o caudal ofensivo na soma de pontos. Agora vamos tentar inverter a situação e materializar as situações. Estou descansado em relação à ideia e aos objetivos da equipa."

Garantia: "Não posso responder em relação ao formato da competição. Não olho para o que outros fazem. Hoje tínhamos o objetivo de vencer para podermos chegar à final four ou eventualmente o empate. Não vou agora desejar que o Sporting perca com o Penafiel para podermos chegar à fase seguinte. Isso deixou de existir agora. Não vou torcer contra o Sporting. Torço sempre a favor do Famalicão."