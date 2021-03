Ivo Vieira: "Jogar bem tem de estar sempre associado à vontade e ao querer"

Declarações do treinador Ivo Vieira após o Famalicão-Braga, da 23.ª jornada da Liga NOS

Sobre mudar: "Disse que muita coisa ou tudo tinha que mudar. Não se consegue mudar tudo, mas tentando mudar tudo consegue-se sempre mudar uma percentagem. Ela [mudança] pode ser boa, espelho do que foi o jogo, em termos de desempenho dos atletas que trabalharam imenso. Têm muito mérito naquilo que foi o jogo que conseguiram."

O adversário: "O Braga é uma equipa forte, muito competitiva e que está a fazer um campeonato excecional, e muito bem orientada, com processos muito bem definidos. Na primeira parte controlou praticamente na totalidade, mas nós depois do 1-0 tivemos duas transições que poderíamos ter tido melhores decisões."

Melhoria: "Na segunda parte a equipa encontrou-se no que tento direcionar. Uma equipa mais virada para o ataque. Conseguimos empatar pela luta e empenho dos atletas. Estou satisfeito com o desempenho deles. Tenho noção que com a qualidade [que têm] os atletas podem acrescentar muito mais naquilo que são as tomadas de decisão mesmo sem bola."

Melhorar: "Temos de melhorar todos os momentos do jogo. Não tive muito tempo para trabalhar, mas fiz alguns ajustes. Temos de melhorar ao nível dos resultados. Este não é um resultado que nos traz conforto. É nisso que estamos focados e vamos perseguir. Jogar bem tem de estar sempre associado à vontade e ao querer. O comportamento dos atletas foi muito bom. Sabemos que no futebol não podemos fugir à realidade. Quando há uma mudança na liderança pode haver uma ação ou reação. Têm que ser guiados com as tarefas".