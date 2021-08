Ivo Vieira e dois reforços antes do Sporting: "Estão prontos para ir a jogo"

Ivo Vieira, treinado do Famalicão, fez a antevisão ao jogo de sábado, frente ao Sporting, relativo à quarta jornada da Liga Bwin.

Sobre o Sporting: "Estamos convictos que vamos defrontar um adversário forte, que é campeão em título mas na I Liga, a par de outras três/quatro equipas que também são fortes, pelo seu plantel, pelo seu historial. Há aqui um grupo de quatro, cinco equipas muito fortes no campeonato português. Depois há outras sete a dez intermédias e outras que lutam pela vida. Aquilo que é o desempenho de cada é que vai ditar os mais fortes. Vamos defrontar o campeão em título, que é uma equipa fortíssima e estamos preparados para esse desafio."

Marcos Paulo e Pickle: "Acrescentam qualidade, mais à que já temos. Todo o atleta que entra neste momento é para acrescentar qualidade e dar mais capacidade ao grupo para conseguir o nosso objetivo. São dois jogadores que estão preparados para ser opção, embora com pouco tempo de trabalho connosco. Mas estão prontos para ir a jogo."

Contrariar o Sporting: "Temos de confiar no que podemos fazer. Lutar pelo objetivo de jogo e fazer um bom jogo com bola e ser organizado sem a mesma. É a parte essencial em termos psicológicos para fazer os jogadores acreditarem naquilo que levam em termos de estratégia para o jogo. Regula-se por esses momentos, ter bola, atacar a baliza do adversário, jogar para ganhar, ser uma equipa atrevida mas com respeito por aquilo que vamos encontrar do outro lado."

Como se sentem os jogadores por enfrentar o campeão nacional? "É uma realidade em que temos um défice a 100%, enorme, em relação aquilo que são os pontos. Mas nós temos que acreditar no processo, na nossa valia e que poderá ser o início de uma caminhada diferente em termos de resultados. A equipa não está no auge do que podem fazer em termos futuros. Mas caminha para lá. Vamos discutir o jogo, vamos lutar por aquilo que corremos atrás."

Início aquém das expectativas: "É um início muito aquém das expectativas, da expectativa de qualquer treinador. Com três jogos acho que qualquer um quereria ter nove pontos. Não os temos. Não é uma situação que nos traz conforto e felicidade. Mas estamos bem identificados com o processo. Peço é que os nossos adeptos continuem a apoiar e acreditar. Para trás, aconteceram coisas semelhantes e compuseram-se. Há estratégias montadas por quem lidera, há estratégias montadas por quem treina. Temos que dar tempo para que as coisas aconteçam. Quero que estejam do nosso lado. Eu vou assumir a responsabilidade do que for o resultado desportivo."

O que mais desagradou até agora: "O melhor é ter consciência daquilo que fazemos, daquilo que temos e dos resultados que podemos obter. A falta de pontos não me deixa satisfeito. Tenho consciência da dificuldade que tivemos em todos esses desafios. Poderíamos ter feito melhor mesmo com alguma dificuldade que pudéssemos ter mas não me quero refugir nessa situação. Ninguém fica satisfeito por não somar pontos mas vamos acreditar naquilo que é o processo, confiar e estar muito convicto daquilo que é o trabalho. Sinto que a equipa num futuro muito próximo, já depois de amanhã, vai crescer, vai dar sinais diferentes para melhor."

Plantel está fechado? "Até ao último dia podem entrar e sair atletas. Para mim é uma situação indiferente que tem que ser vivida ao dia. A verdade é que as coisas vão-se compondo."

Possível saída de Verdonk: "Temos que fazer ajustes. Perante as saídas, temos que analisar as entradas que podemos fazer. É assim o mercado."

Terceira jornada sem pontos: "Jogamos todos os jogos para ganhar. E obviamente que estes jogos são uma montra e não podemos fugir a isso. Para os jogadores perante um adversário destes passa a ser um jogo diferente. Deixam para o lado as responsabilidades do jogo e sobressai a motivação e a disponibilidade para o mesmo. Mas melhor seria se tivéssemos somado pontos. Estaria ainda mais motivada e confiante. Mas no jogo vai estar a acreditar que é possível."