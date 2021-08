Ivo Vieira: o mercado do Famalicão e a avaliação ao FC Porto

Treinador do Famalicão falou em conferência de imprensa de antevisão da partida com o FC Porto, marcada para as 18h00 de domingo.

Entradas e saídas no plantel: "À medida que o tempo vai passando, e estamos a falar de dias, até ao fecho do mercado, à medida que vamos compondo o plantel consoante as nossas necessidades, o conforto é melhor. Vamos compondo as necessidades e as lacunas evidentes que temos e acreditar no processo sabendo a dificuldade que este início de época vai trazer. Mas não vamos usar isso como trunfo para que as coisas corram menos bem e depois nos refugiarmos nisso. Sou apologista que nós, com aquilo que temos, temos que acreditar, confiar e fazer o melhor. Todos defendemos uma instituição e temos que fazer o nosso melhor. Mas temos que perceber o que foi um passado presente e está aqui uma porta escancarada para compor."

Avaliação ao FC Porto: O FC Porto é uma equipa fortíssima. Muito pragmática, com jogadores com muita valia, tem um jogo muito prático, muito agressivo na procura da baliza do adversário. Preparamos esta semana para tentar que isso possa acontecer o menor número de vezes, conscientes do poderio que o FC Porto tem. Uma equipa que luta por outros objetivos que não os nossos. Mas temos que acreditar. Estamos aqui para lutar pelo que acreditamos."

Alterações na equipa: "Poderá haver uma ou outra alteração. Nós testámos e observámos comportamentos. Com aquilo que os jogadores nos dão poderá haver uma ou outra alteração."

Perigos no FC Porto: "É no seu todo uma equipa muito forte, uma linha defensiva alta, rápida, forte nos duelos. Um meio campo tenso, uma frente de ataque com dois homens muito móveis mas que seguram bem a bola. Muito competitiva, forte e temos que estar à altura para discutir o jogo."

O que falta ainda ao Famalicão: "Até ao último dia deste mês o mercado está aberto para entradas e saídas. Eu estou preparado para as duas situações. Vamos compor consoante as nossas necessidades. Devemos fazer mais duas ou três entradas e poderemos colmatar com alguma saída."

Lacunas já estão ultrapassadas: "Não sou um treinador que me iludo com pouco. Fizemos dois jogos e tivemos duas vitórias para a taça da Liga, em que estamos um pouco distantes daquilo que eu prevejo que se possa fazer em termos de campeonato. Sei que nós não fizemos aquilo que eventualmente no futuro podemos fazer, em termos de dinâmicas, de controle de jogo, de atacar a baliza do adversário. Isso está identificado. A mais valia que temos não são os pontos, porque não somámos, mas é que toda a gente que está neste projeto sabe os passos que estamos a dar, sabe os momentos que passámos e sabe para onde queremos caminhar. O mercado estar aberto até ao fim do mês vai dar os ingredientes que necessitamos para o nosso jogo."

Estratégia para contrariar FC Porto: "Conseguir tirar a bola ao FC Porto, estar o mais tempo possível em posse de bola. Mas também sabemos que o FC Porto está sempre dentro desse momento, que é ter bola e controlar o jogo. Vamos tentar fazer o mesmo. É um jogo de ideias e comportamentos. O que for mais competente tira partido e vai ter mais bola."

Último jogo em casa do Famalicão com FC Porto na época passada: "Quero que em qualquer campo as minhas equipas consigam discutir o jogo e dar sinais que podem ganhar. É o que procuramos e acredito. É isso que faz os jogadores e as estruturas crescer. É isso que faz as pessoas irem aos estádios. Essa é a minha linha independentemente do resultado. Mas é sempre melhor trabalhar sobre vitórias."