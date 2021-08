Ivo Vieira e os objetivos do Famalicão: "Europa? Ainda pode entrar e sair muita gente"

Treinador fez a antevisão do jogo de amanhã, fora de portas, com o Paços de Ferreira

Paços de Ferreira: É o primeiro desafio e as nossas expectativas têm que ser as melhores. Estamos conscientes do que vamos encontrar pela frente. É uma equipa que nos vai oferecer bastantes dificuldades, as coisas correram-lhes de feição nas competições europeias e estão motivados.

Desgaste europeu do Paços: ​​​​​​​O Paços vai estar motivado e o Famalicão também. A questão da Europa não vai pesar, porque quando se ganha pode-se jogar um dia atrás do outro porque isso dá-nos alento e faz-nos crescer.

Sem golos sofridos nos dois jogos já efetuados: Poderíamos já ter sofrido, mas são jogos que ficam para trás. A Taça da Liga é uma competição diferente, mas agora temos que estar preparados para um jogo completamente diferente e não podemos estar a descansar à sombra desse facto.

Pedro Marques: Temos falado muito das questões da adaptação a ponta de lança por falta de jogadores para a posição. Temos que olhar para as coisas no presente e encontrar o que é melhor para a equipa. Tanto o Pedro Marques, como o Pablo vêm de paragens e temos que ver qual é a melhor solução.

Objetivos europeus: Ainda estamos a constituir o que entendemos ser ideal para fazermos um campeonato de acordo com o que os adeptos exigem. Neste momento as coisas ainda não estão nesse ponto, mas estão a caminhar para esse patamar. Temos que ter alguma paciência porque ainda faltam mais de 20 dias para fechar o mercado, ainda pode sair e entrar gente e é prematuro criar objetivos concretos.

Início de época positivo: As vitórias aumentam os índices de confiança e a capacidade dos jogadores no que toca à interpretação do jogo.