Ivo Vieira e o Tondela: "Vamos tentar ganhar sem precipitações"

Treinador fez a antevisão da deslocação de amanhã, a Tondela

Taça da Liga: Um resultado com números expressivos e um comportamento bom da equipa faz com que esta possa ter esperança para os próximos jogos do campeonato.

Tondela: É uma equipa recheada de bons elementos, muitas vezes os planteis são constituídos por jogadores de valia, mas o grande mérito é conseguir construir uma equipa. O Tondela tem excelentes intervenientes, passa um momento que não é aquele que esperavam e vamos ter duas equipas à procura de um resultado positivo. É uma equipa com qualidade, intensa no processo de jogo e estamos cientes do que vamos encontrar.

Veia goleadora na Taça da Liga: Era bom que se mantivesse [no campeonato]. Podem não repetir num número igual, mas que seja suficiente para ganharmos.

Equipa não perde há quatro jogos e não sofre golos há dois: Independentemente disso, pois não gosto de me refugiar em resultados, a equipa está a crescer. Entrou num processo com algumas debilidades e à medida que vamos caminhando no tempo, a equipa ia melhorando, ganhando rotinas e crescendo no jogo. Estamos a crescer nesse sentido, em termos de resultados não é o que queremos, mas já nos aproximamos do que queremos fazer.

Tondela e Famalicão sem ganhar no campeonato: Medo de ambos em assumir o jogo? Não acredito que isso vá acontecer. São duas equipas que vão procurar atacar pela certa, obviamente de forma equilibrada e inteligente, mas querem disputar o jogo.

Golos sofridos pelo Tondela nos últimos minutos: Quem não tem intensidade é difícil competir, é difícil que os jogadores ganhem lugar na equipa porque o jogo em Portugal é muito intenso.

Famalicão sem ganhar na Liga: Este resultado na Taça da Liga à priori vem dar-nos confiança. Vamos tentar ganhar sem stress, sem precipitações e é para isso que vamos lutar.