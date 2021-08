Ivo Vieira e o mercado no Famalicão: "Não está tudo como queremos"

Treinador do Famalicão abordou o jogo de sexta-feira, em Arouca, e admitiu estar a contar com mais entradas e saídas.

Arouca: "Queremos somar os primeiros pontos no campeonato. Há uma vontade de ambas as partes em querer somar os primeiros pontos na Liga e nós vamos fazer tudo para que isso aconteça. Preparámos a semana com esse intuito, sabendo de antemão que será uma tarefa difícil."

Entradas de Pedro Brazão e Alex Nascimento: "Trazem juventude, mas acima de tudo acrescentam à qualidade que já temos. Isso tem sido noticiado recorrentemente o poder haver alguns ajustes na composição do plantel. Até ao fecho do mercado, poderá haver entradas e saídas, estamos a trabalhar nesse aspeto, as pessoas têm noção do que está a ser feito para termos uma equipa competitiva no futuro e que possa dar resposta às exigências dos famalicenses e do Famalicão. Porém, não está tudo da forma como queremos."

Constantes baixas na equipa: "O meu passado diz-me que na dificuldade, que tive muita, perante o que era o meu contexto familiar, cheguei aqui, ainda não ganhei muita coisa mas sinto-me melhor homem e melhor pessoa e acredito, também, que como treinador se trabalharmos e não nos lamentarmos, vamos ser melhores e mais competitivos. Serei decerto melhor treinador e os atletas também o serão."

Pedro Marques: "Não está nas melhores condições de momento. Temos pouco tempo para tomar uma decisão e vamos tentar fazer essa gestão da melhor forma para não correr riscos de perdermos alguém por tempo indeterminado."