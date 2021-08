Ivo Vieira sobre o golo anulado aos 94 minutos: "As pessoas têm de perceber..."

Declarações de Ivo Vieira, treinador do Famalicão, após a derrota diante do FC Porto (1-2), no Estádio Municipal de Famalicão, a contar para a segunda jornada da Liga Bwin.

Análise do jogo: "Na primeira parte não existimos. Nos primeiros 15 minutos entregámos nitidamente o golo ao FC Porto. Sujeitámo-nos apenas a defender. Depois equilibrámos, chegámos a uma situação em que poderíamos empatar. Equilibrámos o jogo com a divisão no meio-campo, mas foi insuficiente e muito pouco para o que equipa pode produzir. Na segunda parte, sim, procurámos, não com muita qualidade, mas na vontade de tentar, a lutar. Hoje, os atletas deram sinais daquilo que podem ser no futuro. No jogo do Paços, nitidamente ficámos aquém, muito longe daquilo que é o Famalicão. Hoje, em termos de sinais houve algo mais em termos de jogo, na segunda parte, volto a referir. Os jogadores trabalharam sob um calor intenso, difícil para as duas equipas, mas defrontámos uma equipa forte, sabemos da sua valia individual, mas disputámos o jogo até ao fim. Não conseguimos ganhar, o FC Porto está de parabéns, ganhou. É tudo muito bonito, mas neste momento temos zero pontos e o que conta para o campeonato é a soma dos mesmos."

Segunda parte: "Os jogadores que são treinados por mim têm que levar a minha ideia. Muitas vezes não se consegue por mérito do adversário, por competência do adversário. Outras vezes não se consegue por dificuldade em perceber o tipo de jogo que o treinador quer. Sou um treinador que vai privilegiar sempre a qualidade de jogo, atacar a baliza do adversário. Já defendi no passado e vou continuar a defender, que é assim que vamos crescer."

Golo anulado pelo VAR e protestos: "Há uma situação que as pessoas têm que perceber. O adepto vive o jogo com entusiasmo, o treinador vive com intensidade, os jogadores vivem com a adrenalina. E muitos desses momentos são normais no futebol. Stress, ansiedade, se foi golo, se não foi golo... A verdade é que a bola entrou, mas depois houve uma correção do videoárbitro que nos anulou o golo por fora de jogo. Esse timing é natural. O festejo, o momento... As pessoas têm que perceber os comportamentos de quem vive o futebol."