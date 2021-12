Ivo Vieira e a possível saída de Bruno Pinheiro: "Tenho muitos problemas para resolver"

Treinador fez a antevisão do jogo de amanhã, fora de portas, com o Estoril

Mais pragmatismo: "A equipa precisa de perceber o que necessitamos neste momento, que é pontos. Sempre lutamos por eles, mas não temos conseguido e é uma necessidade grande que a equipa tem neste momento. Levamos uma estratégia para que fique mais perto de acontecer, estamos conscientes dos últimos jogos, no último jogo [Benfica] tivemos um comportamento aceitável com uma equipa forte, mas acima de tudo temos que pensar nos pontos porque é fundamental para o nosso percurso."

Aspetos a melhorar: "Um dos aspetos fundamentais é sermos mais coesos defensivamente. Temos sofrido um número exagerado de golos para contrariar o Estoril, que está a fazer um campeonato fantástico com muito mérito. Em termos de prioridade conseguir fechar a nossa baliza, de uma forma equilibrada, para não acontecer o que tem acontecido nos jogos anteriores."

Possível saída de Bruno Pinheiro: "Com todo o respeito, a nós não nos diz nada o que vai do lado de lá. Temos que ter em consideração o que vale a equipa do Estoril, que é muito forte e está a fazer um campeonato fantástico. Tenho muitos problemas para resolver, que é preparar a equipa da melhor forma."

Mais pontos fora do que em casa e o momento da equipa: "Não estamos num bom momento, há fases da época em que podemos ter quebras e se tivermos uma sequência menos positiva, quebramos em todos os aspetos. É uma realidade que os melhores resultados foram fora de portas, com duas vitórias, vamos olhar para isso como um bom prenúncio."

Mudanças no onze por lesão de Heriberto: "Haverá algumas alterações, nem que seja por lesões e por jogadores que procuram oportunidades para entrar no onze. Vínhamos no passado numa fase mais ou menos boa, tivemos o primeiro desaire em casa com o Portimonense e seria um sinal de desconfiança no jogo seguinte estar a trocar tudo. Todos merecem uma segunda oportunidade. Ao terceiro jogo [Benfica] fiz uma alterações de forma natural."



Falta de confiança depois do Portimonense: Naturalmente que tirou confiança a equipa, tenho que fazer com que os jogadores readquiram. Depois do Gil Vicente [4-0] quebramos ainda mais. Só podemos trabalhar para que as coisas se invertam.