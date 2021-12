Ivo Vieira e a derrota caseira: "Benfica ganhou e ganhou bem"

Declarações do treinador do Famalicão, no final do encontro com o Benfica (1-4)

Jogo: "O Benfica entrou forte, muito mérito, têm excelentes executantes. Começou praticamente a ganhar. Corremos atrás do resultado após a desvantagem. A equipa cresceu o suficiente. Fizemos um golo. Na segunda parte preparámos as coisas para uma entrada e para o empate. O Benfica fez o 1-3 em segundos e deitou tudo a perder. Com o 1-4 tirou-nos do jogo. Os jogadores lutaram, trabalharam. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, contra equipa que luta por outros objetivos. Tínhamos de ter um comportamento diferente. Golos foram idênticos, mas o comportamento da equipa foi diferente. Houve mais querer, luta, naquilo que é a abordagem aos lances. Os jogadores querem, mas tem de haver comportamento diferente. Crescemos nesse aspeto. Benfica ganhou e ganhou bem."

Golos sofridos: "No passado já jogámos da mesma forma, atacámos mais e a equipa teve um comportamento razoável, bom. A fase não é boa. O próximo passo é alterar o resultado. Se a equipa estiver baixa e encolhida, acabará por sofrer na mesma, devido à qualidade do Benfica. Há que retardar o que pode acontecer, mas acabará por acontecer na mesma. Não é o que eu penso do jogo. Do outro lado, foram mais competentes e capazes na tomada de decisão."

Momento: "Temos de ser realistas. Se estivéssemos confiantes, tínhamos outros resultados. O golo não está a aparecer. Nos últimos dois jogos não fizemos. Hoje fizemos um. Quando o golo não aparece e se sofre, a equipa tem falta de confiança, pelo momento. Aqueles que não ganham não têm confiança. Temos de procurar trazer essa confiança. De forma natural, não estamos confiantes."