Ivo Vieira deixa o comando técnico do Famalicão: leia o comunicado

Anúncio feito pelo clube na manhã deste domingo.

O Famalicão informou na manhã deste domingo que Ivo Vieira deixou o comando técnico da equipa, terminando assim uma ligação iniciada em março passado.

"A SAD do Futebol Clube de Famalicão e o treinador Ivo Vieira rescindiram o contrato que ligava as duas partes. Ao treinador e aos elementos da equipa técnica, a SAD do Futebol Clube de Famalicão agradece o empenho e profissionalismo que sempre empregaram ao serviço desta instituição, desejando os maiores sucessos pessoais e profissionais", pode ler-se no comunicado divulgado.

O desfecho surge depois do empate a dois golos em casa do Estoril, para a ronda 15 da Liga Bwin, que terminou com um ciclo de três derrotas seguidas.

Ivo Vieira, que em maio tinha renovado até 2023, deixa o Famalicão no 16.º lugar do campeonato, com 11 pontos. O sucessor deve ser anunciado nas próximas horas.