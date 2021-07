Ivo Vieira confirma Pedro Marques e fala de "dores": "Todos temos as nossas"

Treinador fez a antevisão do jogo com o Estoril, para a Taça da Liga

Horário do jogo: Não é habitual, mas em tudo na vida temos que nos adaptar, temos que cumprir horários, se condicionou a preparação a mudança do horário? Não condicionou, mas há sempre uma diferença no treino. Porém, os jogadores estão preparados.

Estoril: É uma equipa competitiva, que traz um número grande de jogadores que transitaram da época passada, conhecem-se, os processos estão mais perto de terem sucesso quando se traz uma base consolidada e e depois acrescentam mais-valias que tornam o Estoril competitivo. Temos que estar no nosso melhor. A dor que temos é sempre a pior que existe, se eu tiver a dor de dentes é mau, se outro tiver no joelho pior é e todos nós temos as nossas dores, ou por uma lacuna numa posição, ou porque não temos o plantel composto, ou porque não se estreia reforços. Estamos todos no mesmo patamar, com as nossas dores e temos que as curar.

Regresso do público: É um momento que todas as estruturas ansiava que acontecesse, será benéfico para o jogo porque o futebol, o desporto e esta paixão não faz sentido sem os adeptos. Os famalicenses vão ter essa oportunidade e é uma mais-valia no jogo e para a motivação dos atletas.

Taxa de ocupação do Municipal de Famalicão: O apoio é fundamental em qualquer circunstância. O que vai fazer com que sejamos mais competitivos é o trabalho durante a semana, obviamente quando temos uma casa constantemente bem composta é um 'upgrade', é uma situação que traz alguma vantagem nem que seja na motivação dos jogadores.

Falta de pontas de lança: As coisas estão a fazer-se e confio na íntegra na liderança deste processo. Estamos a tentar dar passos seguros e assertivos na composição do plantel. É uma situação que não é confortável, mas nunca me irei agarrar à mesma. Serei mais capaz a cada dia perante esta dificuldade. Encaro como uma situação normal. Mesmo com estas limitações vamos trazer um fio de jogo de encontro ao que eu penso para o Famalicão.

Pedro Marques: Vai acrescentar o mesmo que os outros, trabalho, dedicação, empenho, disciplina e o que puder dar em treino é que vai definir se vai acrescentar ou não.