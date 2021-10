Ivo Vieira: "Como líder, tenho de obter resultados imediatos, porque já se faz tarde"

Declarações do treinador do Famalicão, proferidas esta quinta-feira, em conferência de antevisão ao jogo com a Académica, relativo à terceira eliminatória da Taça de Portugal

Jogo com Académica: "A Taça de Portugal é uma competição que, por vezes, causa uma anarquia grande nos resultados, mesmo quando há uma diferença em termos de opositores. Não falando em favoritismo, vamos a jogo para ganhar, obviamente com respeito pela Académica. Estamos conscientes de que temos de fazê-lo urgentemente, porque o momento dita esse comportamento e esse objetivo. Temos de fazer pela vida. Aumentar a confiança da equipa, porque o resultado pode dar essa confiança, ou alavancar a equipa. Sabemos que será um jogo de grau elevado, pois do outro lado está uma equipa com o mesmo objetivo. Traz-nos algum alerta e leva-nos a fazer um trabalho mental para uma concentração maior. As equipas da II Liga batem-se sempre bem coma as que estão na I Liga."

Equipa pressionada: "Não gosto da palavra pressão. Temos de ter a responsabilidade. É verdade que a equipa tem tido um desempenho razoável. Não posso considerar bom porque, para isso, teríamos de ter ganho mais jogos. Está a faltar-nos um resultado positivo, mas não podemos viver nem em cima nem atrás da confiança que há de vir. Temos de ser muito objetivos e práticos. Sou muito consciente da minha posição como líder e tenho de obter resultados imediatos, porque já se faz tarde. Tirando a taça da Liga e Portugal não temos dado uma resposta ao encontro das expectativas. Não gosto de me refugir no que aconteceu no passado. Os adeptos merecem mais .Os treinadores e estruturas vivem de resultados."

Usufruto da aragem: "Cometemos alguns erros e tínhamos de melhorar em alguns aspetos táticos do jogo. Aproveitámos esta paragem para tentar reproduzir algumas dessas situações, que possamos resolver dentro do jogo e acrescentar alguma coisa boa, melhorar os índices físicos."