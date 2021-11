Ivo Vieira após triunfo sobre o Boavista: "Têm de perceber que o jogo tem outros momentos"

Declarações de Ivo Vieira, treinador do Famalicão, depois do triunfo folgado sobre o Boavista, no Estádio do Bessa, por 2-5.

Elogios aos jogadores e aos adeptos: ""Temos de dar mérito àquilo que os atletas fizeram. Na primeira parte, apresentámos um jogo de muita qualidade e tivemos várias ocasiões. Fomos nitidamente melhores, mas tenho de alavancar isto ao passado do Famalicão. Os jogadores interpretaram na perfeição este encontro e tiveram muito mérito na conquista dos três pontos. Construíram um resultado volumoso também pelo apoio dos famalicenses, que têm estado sempre, mesmo nos momentos menos bons da equipa. Têm lutado por nós e é uma vitória inteiramente justa e dedicada a eles."

Erros do Boavista: "O Boavista cometeu erros provocados pela competência do Famalicão. Consentimos o golo com alguma felicidade do Boavista, mas carregámos de novo e apareceram as oportunidades, mais do que aquelas que concretizamos. Dilatámos o resultado e foi num grande erro nosso que o Boavista fez o 5-2. Temos de melhorar nesses aspetos."

Golos sofridos: "Num resultado diferente, mais equilibrado, poderia ter sido um golo que custasse mais alguma coisa. A diferença já era grande, mas temos de estar concentrados e sustentar a equipa ofensiva e defensivamente. Foi pena os golos que sofremos, mas também marcámos cinco. Sou defensor de que o futebol é espetáculo. Se fizermos sempre mais um que o adversário, tanto melhor. Se pudermos ganhar com consistência, assim será."

Recurso ao drible: "É nítido que os jogadores têm qualidade individual, mas uma equipa não se faz só com bons executantes, mas com bons decisores. São competentes no drible e na progressão, mas têm de perceber que o jogo tem outros momentos, que são o drible, o passe e a relação com os colegas. Quando tiverem essa variabilidade, crescerão muito mais. É uma luta que tenho tido durante a semana. Muitas vezes, recorrer ao drible não é a melhor decisão. Eles têm de aprender, eu tenho de ensinar e todos temos de crescer nesse aspeto. Estamos a dar passos significativos e acredito que vão ser melhores."