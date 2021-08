Ivo Vieira após o Arouca-Famalicão: "A favor do futebol e para não matar este desporto..."

Redação com Lusa

Declarações do treinador Ivo Vieira após o jogo Arouca-Famalicão (2-1), da terceira jornada da Liga Bwin, disputado no Estádio Municipal do Arouca

Sobre o jogo: "Tivemos uma entrada muito forte e bem conseguida nos primeiros 10 minutos, o Arouca equilibrou o jogo com cantos e lançamentos de linha lateral, tomou as rédeas de jogo e voltámos a equilibrar por volta dos 30 minutos. Conseguimos chegar à vantagem e o Arouca, num lance de penálti, conseguiu empatar e posteriormente dar a volta ao jogo."

Arbitragem: "Temos que fazer mais nesses momentos de jogo, em que tivemos volume ofensivo, tivemos uma oportunidade nítida para fazer o 2-0 e não conseguimos, o Arouca foi atrás do resultado e conseguiu dar a volta ao jogo. Porventura, na "flash interview" expressei-me mal e não quero que as pessoas me interpretem pelo que não sou. Disse, de uma forma bem vincada, que é uma perda de tempo falar sobre decisões de arbitragem, é uma postura que tenho e vou manter, porque acho que isso não vai mudar nada."

Arbitragem, outra vez: "No entanto, a favor do futebol e para não matar este desporto, devemos estar mais atentos ao que está a acontecer. Não quero falar de lances, porque decidi enveredar pela carreira de treinador, porque não quis ser árbitro, acho que é uma tarefa difícil, e volto a frisar que não vale a pena falar de situações dessas, porque não vão alterar o resultado."