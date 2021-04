Ivo Vieira aborda jogo com o Sporting e não quer equipa a "olhar para trás"

Ivo Vieira fez a antevisão do jogo com o Sporting, às 20h00 de domingo, em Alvalade

Sporting: "Acima de tudo, temos que criar condições para alcançar um lugar mais confortável na tabela. É verdade que estamos num momento bom, mas ainda longe daquilo que é o objetivo. Vai ser uma tarefa árdua, mas não faria sentido irmos a Alvalade para não tentar outro resultado que não os três pontos."

Equipa está preparada para jogar olhos nos olhos com o Sporting? "Temos que estar preparados para jogar com qualquer equipa. Vamos fazer o melhor que está ao nosso alcance e tentar somar os três pontos."

Empate com o Sporting pode ser prejudicial para o Famalicão? "Esse é um jogo que faz parte do passado, tal como a nossa vitória (2-0) com o Paços de Ferreira. Temos que nos focar no jogo com o Sporting e naquilo que podemos fazer no domingo."

Equipa tem mais condições de roubar pontos ao Sporting neste momento? "Temos que ser muito conscientes daquilo que a equipa fez ao longo destes três jogos. Ainda não estamos no patamar que pretendemos, mas não há timings para definir qual é o melhor ou o pior momento. O que o jogo vai dar é que vai ditar qual é o bom momento da equipa. Vamos encarar o jogo de uma forma natural, sabendo que o foco é só aquele jogo e aquele dia e não olhando para trás."

Em que patamar está a equipa na identificação de ideias e processos? "Está num patamar médio, não está muito aquém daquilo que podemos chegar, nem está na excelência daquilo que quero que seja. Contudo, os jogadores têm feito um trabalho fantástico em prol da qualidade de jogo, mas defendo e acredito que podemos fazer sempre mais."

É um jogo ideal para elevar a qualidade do Famalicão a outro nível? "Temos que pensar todos os dias e em todas as sessões de treino que podemos elevar o nosso nível e os nossos objetivos. Quando assim for, os jogadores vão ser mais competitivos, competentes e vão valorizar-se mais."

Fase da equipa: "Vamos tentar encontrar a nossa melhor fase neste jogo. O que está para trás, não nos diz nada. Temos que ser muito competentes em campo."

Explicação para as melhorias: "Não há uma razão especial, é o trabalho e tive alguma sorte no processo. Os resultados apareceram, é claro que a sorte dá bastante trabalho, mas não há nenhuma receita especial."