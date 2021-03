Ivo Vieira, a goleada e a paragem: "Uns acham que vai melhorar e outros..."

Declarações de Ivo Vieira, treinador do Famalicão, após a vitória por 4-0 em casa do Marítimo, na ronda 24 da Liga NOS.

A vitória: ""Os meus planos passam sempre por vencer, seja o Marítimo ou qualquer outro adversário. Obviamente, muitas vezes não se consegue aquilo que desejamos, mas, no mínimo, temos de lutar por esse objetivo. Foi um resultado bem conseguido, de uma equipa e de um grupo de atletas que teve muito mérito no resultado final, onde criou mais outras oportunidades para poder fazer golo, mas acho que aquilo que fizeram e os quatro golos assenta bem. O Marítimo teve alguma infelicidade naquilo que foi as suas ocasiões na parte inicial da partida e nós, com muito mérito, crescemos e controlámos o jogo. Foi muito bom o resultado da semana passada [empate diante do Braga, 2-2] e o de hoje, mas ainda não conseguimos conquistar nada."

Paragem do campeonato: "Quando se tem uma paragem, uns acham que vai melhorar e outros piorar. Só o resultado seguinte é que vai determinar se a paragem foi benéfica ou não. Hoje tivemos um resultado muito bem conseguido, mas não sabemos o que pode acontecer com esta paragem. O foco tem de estar naquilo que podemos fazer em cada jogo e estar o mais concentrado possível e lutar pelos três pontos, a distância do jogo não diz nada."