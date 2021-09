Ivo Vieira: "A equipa está a melhorar substancialmente"

Ivo Vieira, treinador do Famalicão

O treinador do Famalicão falou em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Marítimo

Procura pelas vitórias: "O nosso grande adversário neste momento é o Marítimo. E é um adversário que nós temos que ter capacidade de conseguir o grande objetivo do jogo, que é somar três pontos. É lógico que a equipa tem necessidade dos pontos. Vai crescer cada vez mais. Já deu passos nesse sentido e tem tendência em aumentar a cada dia a sua qualidade. E isso pode refletir-se em pontos que é do que os clubes vivem na tabela. É para isso que vamos lutar."

O que esperar do Marítimo: "Um Marítimo competitivo, uma equipa intensa que vai querer discutir o jogo e participar na disputa dos pontos. Temos consciência disso. Estamos preparados para ir à luta e impor o nosso jogo. Vamos confiantes e determinados para ultrapassar este adversário que tem valia, mas nós em casa também temos que procurar ser ainda mais fortes perante os nossos adeptos. Isso faz-nos ser mais fortes e acreditar que podemos fazer uma viragem em termos do que são os resultados."

O que é preciso mudar: "Preciso mudar o resultado. Temos que acreditar. Estar cientes do processo de jogo, da sustentação das ideias de jogo. Estamos a progredir nesse sentido nestes últimos jogos, apenas falta materializar num resultado que consigamos somar três pontos."

Equipa marca mais mas também sofre: "Fundamental trabalhar o processo defensivo e ofensivo também. É verdade que a equipa tem marcados mais golos mas também tem sofrido. Agora é tentar manter um equilíbrio naquilo que são os nossos comportamentos em campo, ser mais fortes ofensivamente e continuar a ser audazes e a chegar mais à baliza do adversário. Eu acredito que a equipa pode fazer mais golos sendo competente. E é isso que vamos tentar levar para o jogo."

Melhoria no processo: "O resultado positivo vem sempre acrescentar a moral, a confiança, a equipa está a melhorar substancialmente. Isto é um processo normal. Temos noção que está um bocado retardado, vamos ter que correr atrás do prejuízo mas acreditamos que vamos encontrar o camingo que trilhamos, os objetivos do clube."