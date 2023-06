Ivo Rodrigues vai para a Arábia Saudita: "Sou mais um a apoiar o Famalicão"

Extremo vai juntar-se a Pedro Emanuel, Fábio Martins e Pedro Amaral no Al Khaleej. Deixa o Famalicão ao fim de dois anos e meio.

Ivo Rodrigues tinha ainda mais um ano de contrato, mas o percurso no Famalicão chegou ao fim. O avançado, de 28 anos, vai jogar na Arábia Saudita, no Al Khaleej, clube treinador pelo português Pedro Emanuel e onde jogam Fábio Martins e Pedro Amaral.

Nas redes sociais, o jogador despediu-se do clube famalicense: "Na hora da despedida não há muito a dizer, só agradecer e recordar todos os momentos e todas as pessoas que tanto nos fizeram bem. Vila Nova de Famalicão ficará para sempre gravada no meu coração, cidade apaixonada cheia de gente boa. A partir de hoje sou mais um a apoiar do lado de fora e mais um a desejar sempre que este clube tão especial se torne cada vez maior. Para sempre no meu coração. Obrigado e boa sorte, Famalicão."

O jogador formado no FC Porto jogou nos minhotos durante duas temporadas e meia. Já passou também por V. Guimarães, Arouca, Paços de Ferreira e Royal Antuérpia.