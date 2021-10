Ivo Rodrigues suspenso após empurrar quarto árbitro e insultar Thomas Léonard

Extremo do Famalicão com dois jogos de castigo.

Ivo Rodrigues, extremo do Famalicão, foi punido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com dois jogos de suspensão e ainda uma multa de 1122 euros. Em causa está o cartão vermelho visto pelo jogador na partida com o V. Guimarães, da ronda oito do campeonato.

"No final do jogo, dirigiu-se ao quarto árbitro, dizendo: 'És uma vergonha! Como é possível só darem 4 minutos? Isto é uma vergonha'. Depois empurrou o quarto árbitro com a mão. Já no túnel de acesso aos balneários e após ter recebido cartão vermelho, dirigiu-se ao árbitro dizendo: 'Only 4 minutes? Shame on you! Fuck off!'", pode ler-se no mapa de castigos.

A partida, ganha pela equipa vitoriana por 2-1, teve uma equipa de arbitragem liderada pelo francês Thomas Léonard.