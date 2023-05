Ivo Rodrigues, do Famalicão: "Um penálti aqui e acolá… Não sei"

Declarações de Ivo Rodrigues após o Famalicão-FC Porto (2-4) da 33ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: ""Realmente não entrámos bem. Na primeira parte ainda conseguimos mostrar o que é o Famalicão e, num cenário muito complicado, conseguimos dar a volta. Depois, na segunda metade... Não sei. Foi um jogo com muitos casos. Depois não estivemos dentro do jogo, com o jogo sempre a parar e isso prejudicou-nos um bocadinho, porque, saímos por cima da primeira parte. O intervalo fez-lhes bem. Tentámos reagir novamente, mas, depois, um penálti aqui e acolá... Não sei. É isso.."

Sobres os lances: Não sei se era penálti ou não, porque não vi o lance. Aliás, estávamos a comentar com o Evanilson e ele não sabia. Achava que era um lance com a mão e garantiu-nos que o Otávio tinha jogado com a cabeça. Então, achávamos que não ia ser penálti. De repente, ele [árbitro] diz que é um pisão. Não vou estar a comentar, porque não vi. Nem o meu lance, do primeiro penálti, em que também acho que não é. Mas não me vou alongar-me nesta questão da arbitragem mas sim no Famalicão, que, mais uma vez, contra uma equipa grande, que tem a obrigação de chegar aqui e fazer muito, nós conseguimos fazer muito e mostrar a nossa qualidade".

Sonho europeu perdido: "Já há duas jornadas para cá que sabíamos que era difícil, mas tentámos sempre que foi matematicamente possível. Neste momento já não era, mas tínhamos a nossa honra a defender. Tivemos um jogo da Taça [da Portugal] com um grande dissabor e queríamos aproveitar este jogo para vingar um bocadinho a Taça, que era natural. Fizemos um grande jogo e não conseguimos a vitória no fim. Hoje, foi uma grande reação até ao empate e, depois, na segunda parte... Não vou falar muito.

Apoio do público: "O público está de parabéns porque sempre nos ajudou, sempre apoio e a casa esteve sempre cheia durante o campeonato todo. Este era o último jogo do campeonato em casa, queríamos dar-lhes uma vitória, mas infelizmente não demos. Mas este público merece uma ida às competições europeias, é um público que aparece em massa, critica quando tem de criticar, o que é normal, mas aparece em massa, é barulhento e temos de lhes agradecer. Foi uma época tranquila, felizmente, e para o ano vamos almejar as competições europeias novamente".