Ivo Rodrigues: "Derrota com o FC Porto foi um pouco abaladora"

Ivo Rodrigues, extremo do Famalicão, fez a antevisão do jogo de sábado (15h30), em Vizela.

Má fase: "O jogo com o FC Porto foi um pouco abalador para a equipa, porque queríamos muito estar na final e perder da forma como perdemos não é final. Tínhamos dois objetivos (Taça e campeonato), agora só temos um. Contra o Chaves, não tivemos energia para segurar a vantagem e é normal o grupo sentir as derrotas. Ainda temos três jogos para ser disputados e uma ida à Europa que podemos alcançar. Enquanto for possível estar num lugar melhor, vamos lutar por isso."

Vizela: "Adversário acessível? Não acho nada. Têm um bom plantel, com jogadores experientes e de qualidade, têm quatro/cinco jogadores, especialmente do meio-campo para a frente, que podem fazer a diferença. Surpreenderam-me os últimos resultados do Vizela, mas sei que não é aquele Vizela, sei que os jogadores querem terminar a época da melhor maneira e, com três derrotas seguidas, vai-nos calhar a fava de um jogo difícil, de certeza."

Dérbi: "Contra clubes das redondezas não deixa de ser jogos especiais. Valem três pontos na mesma e temos de pensar que, se ganharmos este jogo, continuará matematicamente possível [a Europa]."

Chaves: "Fisicamente não conseguimos aguentar até ao fim. O FC Porto foi muito duro, estávamos alertados para os últimos minutos porque o cansaço ia aparecer e apareceu."

Equipa com jovens: "Sinto-me velho aqui [risos], apesar de ainda ter alguns anos pela frente no futebol, mas neste plantel tenho uma responsabilidade que diferente do que quando cheguei. O aparecimento de jogadores como o Gustavo Sá, o Pablo, entre outros, é valorizar os ativos internos, que chegaram a custo zero e um dia podem dar dinheiro. É o que fazem todos os grandes e é o que o Famalicão se está a tornar."

Futuro no futebol: "Não tenho capacidade para ser treinador um dia, pelo menos treinador principal. Hoje em dia, ser treinador requer muita coisa, muito profissionalismo e paciência e não estou para aí virado. Não estou, sequer, virado para continuar no futebol."

Próxima época: "Estou numa fase em que tenho decidir o que é melhor para mim. Tenho contrato [por mais um ano] e estou feliz no Famalicão. O clube conta comigo, sinto-me em casa e, enquanto aqui estiver, estarei bem e, enquanto o clube me quiser e as pessoas sintam que acrescento, vou estar bem aqui."