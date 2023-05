"Iván Jaime? Na senda do que já aconteceu com Toni Martínez, Pote e Ugarte..."

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, falou à margem da receção, na Câmara Municipal, dos campeões nacionais de juniores e da equipa feminina vencedora da Taça de Portugal.

Título nacional de juniores: "Desde o início que temos uma aposta muito clara na formação, na equipa A estão dois jogadores a jogar, o Pablo e o Gustavo Sá, que fazem parte desta equipa. Há uma clara aposta. Hoje sermos campeões nacionais de juniores é um marco, ter jogadores nas seleções nacionais é um marco".

Ivan Jaime: "Como diz e bem, tem contrato e tem mercado. Na senda do que já aconteceu com Toni Martínez, Pote e Ugarte, com o Iván Jaime a situação é igual. Tem contrato, o mercado está atento à qualidade. Estamos muito felizes em tê-lo e vamos ficar muito felizes se o mantivermos".

Trabalho feito no Famalicão: "Sim, acho que a nossa visão e filosofia está muito clara, é definida, está assente no jogo, nos jogadores, na qualidade do jogo interpretado por bons jogadores. Felizmente temos tido sucesso no recrutamento e temos tido sucesso a melhorá-los".

João Pedro Sousa é para continuar? "Sim, tem contrato. Nos falamos praticamente todos os dias, as reuniões que temos são de planeamento, tendo contrato é normal haver essas reuniões de planeamento para a próxima época."