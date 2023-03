Iván Jaime garante que Famalicão vai à Luz para ganhar: "O empate não nos serve"

Médio do emblema famalicense afirma que a equipa vai "sem medos" e para "levar os três pontos".

À semelhança do treinador João Pedro Sousa, Iván Jaime, médio do Famalicão, falou esta quinta-feira em conferência de imprensa e assumiu o objetivo de "tentar ferir o Benfica e somar pontos", em jogo da 23.ª jornada da Liga Bwin.

"Vamos enfrentar da mesma maneira todos os jogos. Sem medos e fazer o nosso caminho e levar os três pontos. O empate não nos serve. Vamos encarar este encontro da mesma maneira que encaramos todos os outros. A nossa filosofia é jogar sem medo ou pressão e tentar fazer um bom jogo para vencer", afirmou.

O Famalicão, nono classificado, com 27 pontos, joga na sexta-feira, às 21h15, no Estádio da Luz, com o Benfica, líder, com 59, numa partida que será arbitrada por Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.